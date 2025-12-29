  1. В Україні

Зеленський: Україна отримає перші $100 млрд з репараційного кредиту упродовж двох років

15:53, 29 грудня 2025
Перші 100 мільярдів мають надійти в найближчі два роки однаковими траншами.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на отримання коштів від Росії у формі репарацій для відновлення держави. За його словами, механізм так званих репараційних кредитів уже узгоджено з європейськими партнерами, адже більшість заморожених російських активів перебуває саме в Європі.

Глава держави повідомив, що перші $100 млрд Україна отримає впродовж найближчих двох років рівними траншами. Він зазначив, що європейські партнери підтримали позицію України щодо використання цих коштів.

«Ми зацікавлені, щоб Росія віддала нам гроші і щоб це були репарації. Для нас важливо отримати гроші, щоб відновити нашу державу. І репараційні кредити – ми це вже все вирішили з європейцями, бо більшість заморожених активів саме там. Радий, що вони підтримали нашу позицію», — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що якщо не буде війни, Україна ці гроші буде витрачати на відновлення держави, а якщо прийдеться захищатись – то є за що купувати цей захист.

Володимир Зеленський

