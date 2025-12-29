  1. В Украине

Зеленский: Украина получит первые $100 млрд из репарационного кредита в течение двух лет

15:53, 29 декабря 2025
Первые 100 миллиардов должны поступить в ближайшие два года одинаковыми траншами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на получение средств от России в форме репараций для восстановления государства. По его словам, механизм так называемых репарационных кредитов уже согласован с европейскими партнерами, поскольку большинство замороженных российских активов находится именно в Европе.

Глава государства сообщил, что первые $100 млрд Украина получит в течение ближайших двух лет равными траншами. Он отметил, что европейские партнеры поддержали позицию Украины относительно использования этих средств.

«Мы заинтересованы, чтобы Россия отдала нам деньги и чтобы это были репарации. Для нас важно получить деньги, чтобы восстановить наше государство. И репарационные кредиты — мы это уже все решили с европейцами, потому что большинство замороженных активов именно там. Рад, что они поддержали нашу позицию», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что если войны не будет, Украина будет тратить эти средства на восстановление государства, а если придется защищаться — будет за что покупать эту защиту.

Владимир Зеленский

Лента новостей

Блоги
Публикации
