У разі провалу мирних переговорів Україна шукатиме інший шлях — Зеленський

13:37, 14 грудня 2025
Президент наголосив, що Україна не зупиниться, навіть якщо мирний процес зайде в глухий кут.
Президент Володимир Зеленський відповів, що робитиме Україна у разі провалу мирного процесу.

Він зазначив, що необхідно ставитися реалістично до мирного процесу, але якщо не виходить мирне врегулювання цієї війни, то треба брати себе в руки, знаходити інший шлях.

«Ми не можемо собі дозволити думати про це. Я розумію, що ми повинні до всього ставитись реалістично. Якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію, це як біг на велику дистанцію, як марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилась», - заявив Зеленський журналістам.

Водночас Глава держави додав, що фінансова підтримка від партнерів ЄС продовжує надходити – є 30 двосторонніх договорів.

Також Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не веде переговорів з росіянами напряму.

