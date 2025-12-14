  1. В Україні

Україна не веде переговорів з росіянами напряму — Зеленський

13:01, 14 грудня 2025
Президент пояснив, що контакти з Росією відбуваються через посередництво США.
Україна не веде переговорів з росіянами напряму — Зеленський
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не веде переговорів з росіянами напряму.

«У нас немає прямого діалогу з російською стороною. І в (нашому – ред.) діалозі з американською стороною вони, якщо можна так сказати, представляють російську сторону, тому що вони кажуть про їх сигнали, вимоги, кроки, готовність або неготовність», — сказав Глава держави журналістам.

Щодо компромісів із російською стороною, Президент відзначив, що якщо Америка і партнери будуть тиснути, то росіяни «повинні піти на компроміс».

За його словами, до переговорів долучилися кілька груп. Економічний блок представляють міністр економіки та прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, а безпековий — представники розвідок і начальник Генштабу Андрій Гнатов.

президент Володимир Зеленський переговори

