Украина не ведет переговоров с россиянами напрямую — Зеленский

Президент пояснил, что контакты с Россией происходят через посредничество США.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не ведет переговоров с россиянами напрямую.

У нас нет прямого диалога с российской стороной. И в (нашем – ред.) диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят об их сигналах, требованиях, шагах, готовности или неготовности, — сказал Глава государства журналистам.

Относительно компромиссов с российской стороной Президент отметил, что если Америка и партнеры будут давить, то россияне «должны пойти на компромисс».

По его словам, к переговорам присоединились несколько групп. Экономический блок представляют министр экономики и премьер-министр Украины Юлия Свириденко, а блок безопасности — представители разведок и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

