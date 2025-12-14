В случае провала мирных переговоров Украина будет искать другой путь — Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина не остановится, даже если мирный процесс зайдет в тупик.

Президент Владимир Зеленский ответил, что будет делать Украина в случае провала мирного процесса.

Он отметил, что к мирному процессу необходимо относиться реалистично, но если не получается мирное урегулирование этой войны, то нужно брать себя в руки и искать другой путь.

«Мы не можем себе позволить думать об этом. Я понимаю, что мы должны ко всему относиться реалистично. Если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, прекращению давления на Россию, это как бег на длинную дистанцию, как марафон. Нужно брать себя в руки, искать другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась», — заявил Зеленский журналистам.

В то же время Глава государства добавил, что финансовая поддержка от партнеров ЕС продолжает поступать — есть 30 двусторонних договоров.

Также Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не ведет переговоров с россиянами напрямую.

