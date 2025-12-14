Пенсія у разі втрати годувальника: що належить дітям загиблих військових

У матеріалі зібрані ключові правила призначення пенсії дітям загиблих військових.

Фото: unian

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Діти військовослужбовців, які загинули або померли, мають право на пенсію у разі втрати годувальника. Про це нагадує Пенсійний фонд України з посиланням на Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Хто має право на пенсію

Право на пенсію у разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця, які перебували на його утриманні. Водночас дітям пенсія призначається незалежно від факту утримання.

Зокрема, право на виплати мають:

діти до 18 років;

діти старші 18 років, якщо навчаються за денною формою — до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти — до 23 років, незалежно від навчання;

діти з інвалідністю, незалежно від віку, якщо інвалідність встановлена до досягнення 18 років.

Розмір пенсії

Розмір пенсії визначається у відсотках грошового забезпечення (заробітної плати) годувальника.

Якщо військовослужбовець загинув (помер) під час виконання військових обов’язків, пенсія становить:

70% — на одну дитину;

по 50% — на кожну дитину, якщо дітей двоє і більше.

Якщо смерть настала внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного зі службою, пенсія обчислюється у розмірі 30% грошового забезпечення на кожну дитину.

Пенсія призначається кожному непрацездатному члену сім’ї, який має на неї право.

Надбавки та мінімальні гарантії

Членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — за наявності відповідного посвідчення.

Крім того:

якщо загальна сума пенсії з усіма надбавками менша за 7 800 грн, призначається адресна доплата до цього рівня;

якщо пенсія призначена двом і більше дітям, адресна допомога встановлюється так, щоб кожна дитина отримувала не менше 6 100 грн.

Важливо: якщо особа має право на кілька підвищень або надбавок, виплата здійснюється за однією підставою — за вибором отримувача.

Куди звертатися для оформлення

Якщо загиблий (померлий) не був пенсіонером на момент смерті, слід звернутися до уповноваженого підрозділу силової структури, де він проходив службу. Саме цей орган формує пакет документів і передає його до ПФУ.

Якщо годувальник вже отримував пенсію, звернення можливе безпосередньо до територіального органу ПФУ або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Заяву на призначення пенсії неповнолітнім дітям подає їх законний представник (мати або батько).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.