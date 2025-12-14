Пенсия по потере кормильца: что положено детям погибших военных

В материале собраны ключевые правила назначения пенсии детям погибших военных.

Дети военнослужащих, которые погибли или умерли, имеют право на пенсию по потере кормильца. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины со ссылкой на Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Кто имеет право на пенсию

Право на пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего, которые находились на его содержании. В то же время детям пенсия назначается независимо от факта содержания.

В частности, право на выплаты имеют:

дети до 18 лет;

дети старше 18 лет, если они обучаются по дневной форме — до окончания обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет;

дети-сироты — до 23 лет, независимо от обучения;

дети с инвалидностью, независимо от возраста, если инвалидность установлена до достижения 18 лет.

Размер пенсии

Размер пенсии определяется в процентах денежного обеспечения (заработной платы) кормильца.

Если военнослужащий погиб (умер) при исполнении воинских обязанностей, пенсия составляет:

70% — на одного ребенка;

по 50% — на каждого ребенка, если детей двое и более.

Если смерть наступила в результате несчастного случая, не связанного со службой, пенсия исчисляется в размере 30% денежного обеспечения на каждого ребенка.

Пенсия назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, который имеет на нее право.

Надбавки и минимальные гарантии

Членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — при наличии соответствующего удостоверения.

Кроме того:

если общая сумма пенсии со всеми надбавками меньше 7 800 грн, назначается адресная доплата до этого уровня;

если пенсия назначена двум и более детям, адресная помощь устанавливается таким образом, чтобы каждый ребенок получал не менее 6 100 грн.

Важно: если лицо имеет право на несколько повышений или надбавок, выплата осуществляется по одному основанию — по выбору получателя.

Куда обращаться для оформления

Если погибший (умерший) не был пенсионером на момент смерти, следует обратиться в уполномоченное подразделение силовой структуры, где он проходил службу. Именно этот орган формирует пакет документов и передает его в ПФУ.

Если кормилец уже получал пенсию, обращение возможно непосредственно в территориальный орган ПФУ или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Заявление о назначении пенсии несовершеннолетним детям подает их законный представитель (мать или отец).

