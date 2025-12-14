У Британії суд зобов’язав роботодавця виплатити юристу премію після звільнення

  1. У світі

12:25, 14 грудня 2025
Суд став на бік юриста, якому після звільнення виплатили лише частину передбаченої премії.
Трудовий суд у Великій Британії став на бік юриста, якому після звільнення недоплатили бонус, передбачений трудовим договором. Суд визнав, що роботодавець не мав підстав зменшувати суму виплат уже після припинення трудових відносин. Про це повідомляє Law Gazette.

У чому суть справи

Юрист працював у компанії чотири роки за контрактом, який передбачав бонус у розмірі 10% від гонорарів, зароблених понад встановлений річний план. У жовтні 2024 року він подав заяву про звільнення з дотриманням тримісячного строку попередження, а остаточно залишив роботу наприкінці січня 2025 року.

Після звільнення йому виплатили лише половину бонусу — близько 4,5 тисячі фунтів стерлінгів, хоча, за його підрахунками, сума мала бути значно більшою.

Що сказав роботодавець

Роботодавець пояснював скорочення виплат тим, що вже після звільнення вирішив переглянути окремі рахунки у справі, над якою працював юрист. Саме це, на думку компанії, давало підстави не виплачувати бонус повністю.

Позиція суду

Суд встановив, що за рік юрист заробив понад 260 тисяч фунтів, що суттєво перевищувало його план. Відповідно до умов договору, повний бонус мав становити понад 9 тисяч фунтів.

При цьому роботодавець не надав жодних альтернативних розрахунків, які б доводили іншу суму. Суд наголосив: якщо договір складений роботодавцем, він не може згодом посилатися на його недоліки, щоб не виконувати фінансові зобов’язання.

Рішення

У підсумку суд зобов’язав роботодавця доплатити юристу решту бонусу — понад 4,6 тисячі фунтів стерлінгів брутто. Також суд зазначив, що ці кошти мали бути виплачені ще до кінця січня 2025 року.

