В Великобритании суд обязал работодателя выплатить юристу премию после увольнения

Суд встал на сторону юриста, которому после увольнения выплатили лишь часть предусмотренной премии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Трудовой суд в Великобритании встал на сторону юриста, которому после увольнения недоплатили бонус, предусмотренный трудовым договором. Суд признал, что работодатель не имел оснований уменьшать сумму выплат уже после прекращения трудовых отношений. Об этом сообщает Law Gazette.

В чем суть дела

Юрист работал в компании четыре года по контракту, который предусматривал бонус в размере 10% от гонораров, заработанных сверх установленного годового плана. В октябре 2024 года он подал заявление об увольнении с соблюдением трехмесячного срока уведомления, а окончательно покинул работу в конце января 2025 года.

После увольнения ему выплатили лишь половину бонуса — около 4,5 тысячи фунтов стерлингов, хотя, по его подсчетам, сумма должна была быть значительно больше.

Что сказал работодатель

Работодатель объяснял сокращение выплат тем, что уже после увольнения решил пересмотреть отдельные счета по делу, над которым работал юрист. Именно это, по мнению компании, давало основания не выплачивать бонус полностью.

Позиция суда

Суд установил, что за год юрист заработал более 260 тысяч фунтов, что существенно превышало его план. В соответствии с условиями договора, полный бонус должен был составлять более 9 тысяч фунтов.

При этом работодатель не предоставил никаких альтернативных расчетов, которые бы подтверждали иную сумму. Суд подчеркнул: если договор составлен работодателем, он не может впоследствии ссылаться на его недостатки, чтобы не выполнять финансовые обязательства.

Решение

В итоге суд обязал работодателя доплатить юристу оставшуюся часть бонуса — более 4,6 тысячи фунтов стерлингов брутто. Также суд отметил, что эти средства должны были быть выплачены еще до конца января 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.