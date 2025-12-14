  1. В Україні

У МОН пояснили, для кого в університетах запроваджують «нульовий курс»

11:31, 14 грудня 2025
Це перехідний етап між школою та першим курсом для підготовки до НМТ і адаптації до навчання у виші.
Міністерство освіти і науки України запроваджує новий формат підготовки до вступу у виші — так званий «нульовий курс» у межах зимового вступу. Йдеться не про окрему освітню програму чи альтернативу бакалаврату, а про перехідний етап між школою та першим курсом університету.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко в інтерв’ю РБК-Україна.

Що таке «зимовий вступ» і «нульовий курс»

За словами Трофименка, «зимовий вступ» — це додаткова можливість для майбутніх студентів підготуватися до основної вступної кампанії.

«Це не окрема освіта, а перехідний етап між школою і першим курсом: кілька місяців підготовки до НМТ та адаптації до університетського навчання», — пояснив він.

Фактично «нульовий курс» має стати містком між шкільною освітою та вищою, допомагаючи абітурієнтам системно підготуватися до тестування і нового формату навчання.

«Це місток між школою для випускників та інших бажаючих здобути вищу освіту в Україні та першим курсом: кілька місяців цілеспрямованої підготовки до НМТ і адаптації до університетського формату», — наголосив заступник міністра.

Хто зможе скористатися програмою

«Нульовий курс» орієнтований насамперед на тих, хто планує вступати на бакалаврат, але має прогалини у знаннях або переривав навчання через війну, евакуацію чи інші обставини.

За бюджетною формою навчання участь у програмі першочергово передбачена для таких категорій вступників:

«Молодь із тимчасово окупованих або прифронтових територій, яка не змогла вступити влітку, військовослужбовці, ветерани та ті, хто повертається з полону або демобілізується після завершення основного набору, вступники, які не склали НМТ з об'єктивних причин, наприклад через вимушений виїзд за кордон або перебої зі зв’язком та безпекою під час тестування», — пояснює Трофименко.

Чим «нульовий курс» відрізняється від підготовчих курсів

Новий формат не тотожний традиційним підготовчим курсам, які університети проводять на власний розсуд.

«Класичні підготовчі курси — це внутрішні ініціативи університетів з дуже різною структурою та вимогами», — зазначив заступник міністра.

Натомість «нульовий курс» матиме єдині стандарти якості та чіткі вимоги.

«Нульовий курс у межах зимового вступу є формалізованим стандартом із вимогами якості: чітко визначені предметні блоки, прозорий зв’язок із подальшим вступом, фокус державної підтримки на тих, хто реально “випав” із нормального навчального процесу», — пояснив він.

Коли стартує перший набір

Запуск програми прив’язаний до вступної кампанії 2026 року.

«Перший набір має стартувати взимку. Перші групи вийдуть на навчання з січня, але постанова дозволяє запускати програми до березня, тож заклади зможуть сформувати один або кілька потоків», — повідомив Трофименко.

