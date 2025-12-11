  1. В Україні

В університетах зʼявиться «нульовий курс» — що це таке і хто може навчатися

09:06, 11 грудня 2025
«Нульовий курс» дає абітурієнтам можливість пройти інтенсивну підготовку до НМТ в університеті.
В університетах зʼявиться «нульовий курс» — що це таке і хто може навчатися
Вступати до університету тепер можна не лише влітку — з’явиться «нульовий курс». Уряд затвердив нову освітню модель — «зимовий вступ», яка дозволяє абітурієнтам пройти інтенсивну підготовку до НМТ та одразу визначитися з майбутнім університетом.

Як зазначає Міносвіти, це експериментальна програма, що має спростити доступ до вищої освіти в умовах війни та допомогти вступникам якісніше підготуватися до Національного мультитесту.

Уперше українські університети відкриватимуть набір на 3–6-місячне навчання з інтенсивною підготовкою до НМТ.

Обов’язковими предметами стануть українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий курс — іноземна мова, природничі науки або література.

Кожна дисципліна включатиме 90 аудиторних годин, а навчання буде доступне у денному та дистанційному форматах.

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, «зимовий вступ» має стати містком між школою та університетським середовищем, особливо для молоді з прифронтових територій та військових. Програма допоможе надолужити освітні втрати, які можуть вплинути на майбутню успішність студентів.

Держава надасть адресну підтримку тим, хто найбільше її потребує: жителям тимчасово окупованих територій, ветеранам і військовослужбовцям. Для цих категорій передбачено гранти на навчання, стипендії для денної форми та, за потреби, оплату проживання в гуртожитку.

Участь у «зимовому вступі» приноситиме й додаткові переваги. Якщо студент після завершення підготовчого відділення вступить до того ж університету, де навчався, він зможе отримати до 15 додаткових балів до конкурсного бала — залежно від обраної спеціальності. Це підвищує шанси на вступ і забезпечує плавний перехід до студентського життя.

МОН закликає вступників стежити за оголошеннями на сайтах університетів, де найближчим часом з’являться графіки набору та умови участі, зокрема для пільгових категорій.

