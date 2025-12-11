В университетах появится «нулевой курс» — что это такое и кто может обучаться

«Нулевой курс» дает абитуриентам возможность пройти интенсивную подготовку к НМТ в университете.

Поступать в университет теперь можно не только летом — появится «нулевой курс». Правительство утвердило новую образовательную модель — «зимний вступ», которая позволяет абитуриентам пройти интенсивную подготовку к НМТ и сразу определиться с будущим университетом.

Как отмечает Минобразования, это экспериментальная программа, которая должна упростить доступ к высшему образованию в условиях войны и помочь поступающим качественнее подготовиться к Национальному мультидистрактному тесту.

Впервые украинские университеты будут открывать набор на 3–6-месячное обучение с интенсивной подготовкой к НМТ.

Обязательными предметами станут украинский язык, математика и история Украины, а также один выборочный курс — иностранный язык, естественные науки или литература.

Каждая дисциплина будет включать 90 аудиторных часов, а обучение будет доступно в дневном и дистанционном форматах.

По словам министра образования и науки Оксена Лисового, «зимний вступ» должен стать мостом между школой и университетской средой, особенно для молодежи из прифронтовых территорий и военнослужащих. Программа поможет компенсировать образовательные потери, которые могут повлиять на будущую успеваемость студентов.

Государство предоставит адресную поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается: жителям временно оккупированных территорий, ветеранам и военнослужащим. Для этих категорий предусмотрены гранты на обучение, стипендии для дневной формы и, при необходимости, оплата проживания в общежитии.

Участие в «зимнем вступе» принесет и дополнительные преимущества. Если студент после завершения подготовительного отделения поступит в тот же университет, где обучался, он сможет получить до 15 дополнительных баллов к конкурсному баллу — в зависимости от выбранной специальности. Это повышает шансы на поступление и обеспечивает плавный переход в студенческую жизнь.

Минобразования призывает абитуриентов следить за объявлениями на сайтах университетов, где в ближайшее время появятся графики набора и условия участия, в том числе для льготных категорий.

