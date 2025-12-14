В МОН объяснили, для кого в университетах вводят «нулевой курс»

Это переходный этап между школой и первым курсом для подготовки к НМТ и адаптации к обучению в вузе.

Иллюстративное фото из открытых источников

Министерство образования и науки Украины вводит новый формат подготовки к поступлению в вузы — так называемый «нулевой курс» в рамках зимнего вступления. Речь идёт не об отдельной образовательной программе или альтернативе бакалавриату, а о переходном этапе между школой и первым курсом университета.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Николай Трофименко в интервью РБК-Украина.

Что такое «зимнее поступление» и «нулевой курс»

По словам Трофименко, «зимнее поступление» — это дополнительная возможность для будущих студентов подготовиться к основной вступительной кампании.

«Это не отдельное образование, а переходный этап между школой и первым курсом: несколько месяцев подготовки к НМТ и адаптации к университетскому обучению», — пояснил он.

Фактически «нулевой курс» должен стать мостиком между школьным и высшим образованием, помогая абитуриентам системно подготовиться к тестированию и новому формату обучения.

Кто сможет воспользоваться программой

«Нулевой курс» ориентирован прежде всего на тех, кто планирует поступать на бакалавриат, но имеет пробелы в знаниях или прерывал обучение из-за войны, эвакуации или других обстоятельств.

По бюджетной форме обучения участие в программе в первую очередь предусмотрено для таких категорий поступающих:

«Молодёжь с временно оккупированных или прифронтовых территорий, которая не смогла поступить летом, военнослужащие, ветераны и те, кто возвращается из плена или демобилизуется после завершения основного набора, поступающие, которые не сдали НМТ по объективным причинам, например из-за вынужденного выезда за границу или перебоев со связью и безопасностью во время тестирования», — поясняет Трофименко.

Чем «нулевой курс» отличается от подготовительных курсов

Новый формат не является аналогом традиционных подготовительных курсов, которые университеты проводят по собственному усмотрению.

«Классические подготовительные курсы — это внутренние инициативы университетов с очень разной структурой и требованиями», — отметил заместитель министра.

В то же время «нулевой курс» будет иметь единые стандарты качества и чёткие требования.

«Нулевой курс в рамках зимнего вступления является формализованным стандартом с требованиями качества: чётко определённые предметные блоки, прозрачная связь с дальнейшим поступлением, фокус государственной поддержки на тех, кто реально “выпал” из нормального учебного процесса», — пояснил он.

Когда стартует первый набор

Запуск программы привязан к вступительной кампании 2026 года.

«Первый набор должен стартовать зимой. Первые группы выйдут на обучение с января, но постановление позволяет запускать программы до марта, поэтому учебные заведения смогут сформировать один или несколько потоков», — сообщил Трофименко.

