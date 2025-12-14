В Австралії стався теракт на пляжі, де святували Хануку: перехожий голіруч знешкодив одного з нападників, відео

Невідомі відкрили вогонь по людях, унаслідок чого загинули щонайменше 10 осіб, ще близько 60 отримали поранення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В австралійському Сіднеї на популярному пляжі Бонді-Біч стався теракт під час масового заходу, присвяченого початку свята Хануки.

За повідомленнями ЗМІ, в момент нападу на пляжі перебували близько двох тисяч представників єврейської громади.

За попередніми даними, внаслідок нападу загинули щонайменше 10 осіб, ще близько 60 отримали поранення, серед постраждалих є діти. Очевидці розповідають, що невідомі відкрили вогонь по людях, після чого на пляжі почалася паніка — відпочивальники намагалися якомога швидше залишити територію. У мережі поширюються відео, на яких чути постріли та видно людей, які тікають з місця події.

Поліція повідомила, що одного з нападників було ліквідовано, ще одного — затримано. За окремими повідомленнями, одного зі стрільців вдалося знешкодити перехожому без зброї — відео з цим моментом також активно поширюється у соцмережах.

Поліція штату Новий Південний Уельс підтвердила, що внаслідок стрілянини на пляжі Бонді-Біч загинули люди. Водночас кількість загиблих офіційно не повідомили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.