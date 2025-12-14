  1. Відео
  У світі

В Австралії стався теракт на пляжі, де святували Хануку: перехожий голіруч знешкодив одного з нападників, відео

11:49, 14 грудня 2025
Невідомі відкрили вогонь по людях, унаслідок чого загинули щонайменше 10 осіб, ще близько 60 отримали поранення.
В Австралії стався теракт на пляжі, де святували Хануку: перехожий голіруч знешкодив одного з нападників, відео
В австралійському Сіднеї на популярному пляжі Бонді-Біч стався теракт під час масового заходу, присвяченого початку свята Хануки.

За повідомленнями ЗМІ, в момент нападу на пляжі перебували близько двох тисяч представників єврейської громади.

За попередніми даними, внаслідок нападу загинули щонайменше 10 осіб, ще близько 60 отримали поранення, серед постраждалих є діти. Очевидці розповідають, що невідомі відкрили вогонь по людях, після чого на пляжі почалася паніка — відпочивальники намагалися якомога швидше залишити територію. У мережі поширюються відео, на яких чути постріли та видно людей, які тікають з місця події.

Поліція повідомила, що одного з нападників було ліквідовано, ще одного — затримано. За окремими повідомленнями, одного зі стрільців вдалося знешкодити перехожому без зброї — відео з цим моментом також активно поширюється у соцмережах.

Поліція штату Новий Південний Уельс підтвердила, що внаслідок стрілянини на пляжі Бонді-Біч загинули люди. Водночас кількість загиблих офіційно не повідомили.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

