В Австралии произошел теракт на пляже, где праздновали Хануку: прохожий голыми руками обезвредил одного из нападавших, видео

Неизвестные открыли огонь по людям, в результате чего погибли как минимум 10 человек, ещё около 60 получили ранения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В австралийском Сиднее на популярном пляже Бонди-Бич произошел теракт во время массового мероприятия, посвященного началу праздника Хануки.

По сообщениям СМИ, в момент нападения на пляже находились около двух тысяч представителей еврейской общины.

По предварительным данным, в результате нападения погибли как минимум 10 человек, еще около 60 получили ранения, среди пострадавших есть дети. Очевидцы рассказывают, что неизвестные открыли огонь по людям, после чего на пляже началась паника — отдыхающие пытались как можно быстрее покинуть территорию. В сети распространяются видео, на которых слышны выстрелы и видно людей, убегающих с места происшествия.

Полиция сообщила, что один из нападавших был ликвидирован, еще один — задержан. По отдельным сообщениям, одного из стрелков удалось обезвредить прохожему без оружия — видео с этим моментом также активно распространяется в соцсетях.

Полиция штата Новый Южный Уэльс подтвердила, что в результате стрельбы на пляже Бонди-Бич погибли люди. При этом официальное число погибших не сообщается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.