Верховний Суд: однакові акцизні марки у чеках означають порушення при продажу алкоголю

Дублювання реквізитів акцизних марок у фіскальних чеках свідчить про реалізацію алкоголю з порушенням вимог податкового законодавства та є підставою для штрафу.

Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду підтвердив, що дублювання реквізитів марок акцизного податку у фіскальних чеках є доказом реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка. Відповідна правова позиція викладена у постанові в справі № 160/20070/23.

Обставини справи

Фізична особа-підприємець оскаржував податкове повідомлення-рішення, яким податковий орган застосував штраф у сумі 227 777,40 грн за продаж алкогольних напоїв із марками акцизного податку, реквізити яких повторювались у фіскальних чеках. Порушення було встановлено за результатами фактичної перевірки на підставі даних РРО за попередні періоди.

Підприємець стверджував, що алкоголь був придбаний у легального постачальника, мав акцизні марки та сертифікати відповідності, а дублювання номерів марок виникло через ручне внесення даних у чеки для марок старого зразка.

Позиція судів

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову. Верховний Суд погодився з цими висновками та залишив касаційну скаргу без задоволення.

ВС наголосив, що за нормами Податкового кодексу України та Закону № 481/95-ВР:

кожна марка акцизного податку є унікальною та містить індивідуальний номер, місяць і рік виготовлення та суму сплаченого акцизу;

марка використовується одноразово, її дублювання або повторне застосування не допускається;

алкогольні напої з марками, що мають однакові реквізити, вважаються немаркованими у розумінні пункту 226.9 статті 226 ПК України.

Висновок Верховного Суду

Верховний Суд зазначив: факт дублювання марок акцизного податку у фіскальних чеках сам по собі свідчить про реалізацію алкогольних напоїв, що вважаються немаркованими, незалежно від наявності накладних або сертифікатів відповідності.

За такі порушення частина друга статті 17 Закону № 481/95-ВР передбачає штраф у розмірі 200% вартості реалізованого товару, але не менше 17 000 грн. У цій справі вартість реалізованого алкоголю склала 110 488,70 грн, що обґрунтовує застосування штрафу у сумі 220 977,40 грн.

ВС підтвердив, що:

контролюючі органи мають право встановлювати порушення на підставі даних РРО за минулі періоди;

продавець несе відповідальність за реалізацію алкоголю з порушенням правил маркування, навіть якщо фактичну перевірку товару на полиці не проводили;

технічні або «людські» помилки при внесенні реквізитів акцизних марок у фіскальні чеки не звільняють від фінансової відповідальності.

Постанова набрала законної сили з дня ухвалення та є остаточною.

