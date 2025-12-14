  1. Судебная практика
Верховный Суд: одинаковые акцизные марки в чеках означают нарушение при продаже алкоголя

12:43, 14 декабря 2025
Дублирование реквизитов акцизных марок в фискальных чеках свидетельствует о реализации алкоголя с нарушением требований налогового законодательства и является основанием для штрафа.
Верховный Суд в составе Кассационного административного суда подтвердил, что дублирование реквизитов марок акцизного налога в фискальных чеках является доказательством реализации алкогольных напитков без марок акцизного налога установленного образца. Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении по делу № 160/20070/23.

Обстоятельства дела

Физическое лицо – предприниматель обжаловало налоговое уведомление-решение, которым налоговый орган применил штраф в сумме 227 777,40 грн за продажу алкогольных напитков с марками акцизного налога, реквизиты которых повторялись в фискальных чеках. Нарушение было установлено по результатам фактической проверки на основании данных РРО за предыдущие периоды.

Предприниматель утверждал, что алкоголь был приобретен у легального поставщика, имел акцизные марки и сертификаты соответствия, а дублирование номеров марок возникло из-за ручного внесения данных в чеки для марок старого образца.

Позиция судов

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Верховный Суд согласился с этими выводами и оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

ВС подчеркнул, что в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины и Закона № 481/95-ВР:

  • каждая марка акцизного налога является уникальной и содержит индивидуальный номер, месяц и год изготовления, а также сумму уплаченного акциза;
  • марка используется однократно, ее дублирование или повторное применение не допускается;
  • алкогольные напитки с марками, имеющими одинаковые реквизиты, считаются немаркированными в понимании пункта 226.9 статьи 226 НК Украины.

Вывод Верховного Суда

Верховный Суд отметил: факт дублирования марок акцизного налога в фискальных чеках сам по себе свидетельствует о реализации алкогольных напитков, которые считаются немаркированными, независимо от наличия накладных или сертификатов соответствия.

За такие нарушения часть вторая статьи 17 Закона № 481/95-ВР предусматривает штраф в размере 200% стоимости реализованного товара, но не менее 17 000 грн. В данном деле стоимость реализованного алкоголя составила 110 488,70 грн, что обосновывает применение штрафа в сумме 220 977,40 грн.

ВС подтвердил, что:

  • контролирующие органы имеют право устанавливать нарушения на основании данных РРО за прошлые периоды;
  • продавец несет ответственность за реализацию алкоголя с нарушением правил маркировки, даже если фактическая проверка товара на полке не проводилась;
  • технические или «человеческие» ошибки при внесении реквизитов акцизных марок в фискальные чеки не освобождают от финансовой ответственности.

Постановление вступило в законную силу со дня принятия и является окончательным.

