Прискорене бронювання військовозобов’язаних діятиме до 1 лютого 2026 року — Мінцифри

До 1 лютого перебронювати працівників у Дії можна буде за 24 години — замість 72.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Нововведення спрямовані на зміцнення кадрового потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та компаній, які забезпечують економічну стійкість держави.

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що до 1 лютого 2026 року перебронювати працівників у Дії можна буде за 24 години — замість 72.

«Ці спрощення діятимуть тимчасово — до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила», - заявили у відомстві.

Також там додали, що працюють над можливістю подавати заяви про продовження бронювання завчасно.

«Це дозволить зробити процес безшовним, щоб між завершенням старої та початком нової відстрочки не було жодного дня розриву», - додали у Мінцифри.

