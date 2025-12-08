  1. В Украине

Ускоренное бронирование военнообязанных будет действовать до 1 февраля 2026 года — Минцифры

14:06, 8 декабря 2025
До 1 февраля перебронировать работников в «Дії» можно будет за 24 часа — вместо 72.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство утвердило изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Нововведения направлены на укрепление кадрового потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и компаний, обеспечивающих экономическую устойчивость государства.

Министерство цифровой трансформации сообщило, что до 1 февраля 2026 года перебронировать работников в «Дії» можно будет за 24 часа — вместо 72.

«Эти упрощения будут действовать временно — до 1 февраля 2026 года. После этой даты вернутся стандартные правила», — заявили в ведомстве.

Также там добавили, что работают над возможностью подавать заявления о продлении бронирования заранее.

«Это позволит сделать процесс бесшовным, чтобы между завершением старой и началом новой отсрочки не было ни одного дня разрыва», — добавили в Минцифры.

