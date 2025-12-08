Ускоренное бронирование военнообязанных будет действовать до 1 февраля 2026 года — Минцифры
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство утвердило изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Нововведения направлены на укрепление кадрового потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и компаний, обеспечивающих экономическую устойчивость государства.
Министерство цифровой трансформации сообщило, что до 1 февраля 2026 года перебронировать работников в «Дії» можно будет за 24 часа — вместо 72.
«Эти упрощения будут действовать временно — до 1 февраля 2026 года. После этой даты вернутся стандартные правила», — заявили в ведомстве.
Также там добавили, что работают над возможностью подавать заявления о продлении бронирования заранее.
«Это позволит сделать процесс бесшовным, чтобы между завершением старой и началом новой отсрочки не было ни одного дня разрыва», — добавили в Минцифры.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.