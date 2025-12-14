  1. Судова практика
Вдові військового замість 15 млн грн виплатили 2 млн: суд зобов’язав Міноборони переглянути рішення

13:55, 14 грудня 2025
Суд встановив, що смерть військовослужбовця пов’язана із захистом Батьківщини, а підстави для виплати лише 2 млн грн є необґрунтованими.
Вдові військового замість 15 млн грн виплатили 2 млн: суд зобов’язав Міноборони переглянути рішення
Міноборони відмовило вдові та неповнолітній дитині померлого військовослужбовця у виплаті 15 млн грн одноразової допомоги, призначивши натомість близько 2 млн грн, посилаючись на порушення процедури звернення та серцеве захворювання як причину смерті.

Хмельницький окружний адміністративний суд визнав таке рішення протиправним у цій частині та зобов’язав Міноборони повторно розглянути заяви з урахуванням правових висновків.

Обставини справи №560/5126/25

Міноборони відмовило сім’ї у виплаті одноразової грошової допомоги в розмірі 15 млн грн, передбаченої постановою Кабміну №168, і призначило 2,013 млн грн відповідно до старішого порядку. Підставами відмови від більшої виплати називали порушення процедури звернення та те, що смерть військового настала внаслідок серцевого захворювання, а не поранення.

Що вирішив суд

Суд встановив, що солдат проходив службу за мобілізацією, безпосередньо брав участь у заходах із забезпечення оборони України в Харківській області, а його смерть під час дії воєнного стану визнана військово-лікарською комісією такою, що пов’язана із захистом Батьківщини. Також суд дійшов висновку, що процедура звернення за виплатами була дотримана.

У рішенні зазначено, що після запровадження воєнного стану саме постанова Кабміну №168 визначає підвищений розмір одноразової допомоги — 15 млн грн, і застосування меншого розміру є помилковим.

Суд визнав протиправним і скасував пункт рішення Міноборони про виплату допомоги за старими нормами та зобов’язав Міністерство оборони повторно розглянути заяви вдови і дитини, ухваливши нове рішення з урахуванням правових висновків суду. Водночас суд не зобов’язав одразу виплатити 15 млн грн, оскільки це належить до дискреційних повноважень відомства.

Крім того, з Міноборони стягнуто судовий збір у розмірі 968,96 грн на користь позивачки. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

