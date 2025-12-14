Вдове военнослужащего вместо 15 млн грн выплатили 2 млн: суд обязал Минобороны пересмотреть решение

Суд установил, что смерть военнослужащего связана с защитой Родины, а основания для выплаты лишь 2 млн грн являются необоснованными.

Минобороны отказало вдове и несовершеннолетнему ребенку умершего военнослужащего в выплате 15 млн грн единовременной помощи, назначив вместо этого около 2 млн грн, ссылаясь на нарушение процедуры обращения и сердечное заболевание как причину смерти.

Хмельницкий окружной административный суд признал такое решение противоправным в этой части и обязал Минобороны повторно рассмотреть заявления с учетом правовых выводов.

Обстоятельства дела №560/5126/25

Минобороны отказало семье в выплате единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн, предусмотренной постановлением Кабмина №168, и назначило 2,013 млн грн в соответствии с более старым порядком. Основаниями отказа в большей выплате называли нарушение процедуры обращения и то, что смерть военнослужащего наступила вследствие сердечного заболевания, а не ранения.

Что решил суд

Суд установил, что солдат проходил службу по мобилизации, непосредственно принимал участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины в Харьковской области, а его смерть в период действия военного положения признана военно-врачебной комиссией такой, что связана с защитой Родины. Также суд пришел к выводу, что процедура обращения за выплатами была соблюдена.

В решении указано, что после введения военного положения именно постановление Кабмина №168 определяет повышенный размер единовременной помощи — 15 млн грн, и применение меньшего размера является ошибочным.

Суд признал противоправным и отменил пункт решения Минобороны о выплате помощи по старым нормам и обязал Министерство обороны повторно рассмотреть заявления вдовы и ребенка, приняв новое решение с учетом правовых выводов суда. В то же время суд не обязал сразу выплатить 15 млн грн, поскольку это относится к дискреционным полномочиям ведомства.

Кроме того, с Минобороны взыскан судебный сбор в размере 968,96 грн в пользу истца. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

