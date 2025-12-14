  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Вдове военнослужащего вместо 15 млн грн выплатили 2 млн: суд обязал Минобороны пересмотреть решение

13:55, 14 декабря 2025
Суд установил, что смерть военнослужащего связана с защитой Родины, а основания для выплаты лишь 2 млн грн являются необоснованными.
Вдове военнослужащего вместо 15 млн грн выплатили 2 млн: суд обязал Минобороны пересмотреть решение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минобороны отказало вдове и несовершеннолетнему ребенку умершего военнослужащего в выплате 15 млн грн единовременной помощи, назначив вместо этого около 2 млн грн, ссылаясь на нарушение процедуры обращения и сердечное заболевание как причину смерти.

Хмельницкий окружной административный суд признал такое решение противоправным в этой части и обязал Минобороны повторно рассмотреть заявления с учетом правовых выводов.

Обстоятельства дела №560/5126/25

Минобороны отказало семье в выплате единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн, предусмотренной постановлением Кабмина №168, и назначило 2,013 млн грн в соответствии с более старым порядком. Основаниями отказа в большей выплате называли нарушение процедуры обращения и то, что смерть военнослужащего наступила вследствие сердечного заболевания, а не ранения.

Что решил суд

Суд установил, что солдат проходил службу по мобилизации, непосредственно принимал участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины в Харьковской области, а его смерть в период действия военного положения признана военно-врачебной комиссией такой, что связана с защитой Родины. Также суд пришел к выводу, что процедура обращения за выплатами была соблюдена.

В решении указано, что после введения военного положения именно постановление Кабмина №168 определяет повышенный размер единовременной помощи — 15 млн грн, и применение меньшего размера является ошибочным.

Суд признал противоправным и отменил пункт решения Минобороны о выплате помощи по старым нормам и обязал Министерство обороны повторно рассмотреть заявления вдовы и ребенка, приняв новое решение с учетом правовых выводов суда. В то же время суд не обязал сразу выплатить 15 млн грн, поскольку это относится к дискреционным полномочиям ведомства.

Кроме того, с Минобороны взыскан судебный сбор в размере 968,96 грн в пользу истца. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные решение суда оборона военнослужащие Минобороны выплаты военным

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]