Володимир Зеленський зізнався, що поки не вирішив, хто очолить Офіс Президента

Президент заявив, що проводить консультації з кандидатами, усі вони готові очолити Офіс, однак остаточного рішення поки немає.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання щодо керівника ОП залишається відкритим.

Глава держави зазначив, що провів кілька консультацій з тими кандидатами, яких раніше озвучив. За його словами, всі вони готові зайняти керівну посаду в Офісі Президента, ніхто не відмовлявся. Тривають технічні консультації.

«Я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Ніхто не відмовлявся, всі готові очолити мій Офіс. Я вже говорив, що є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам не вирішив, хто очолить Офіс Президента», – сказав Президент журналістам.

Раніше Зеленський підтвердив, що міністр оборони Денис Шмигаль та віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розглядаються як можливі кандидати на посаду керівника Офісу Президента. Водночас рішення ускладнене тим, що треба думати, хто замінить цих людей на їхніх нинішніх посадах.

