  1. В Україні

Володимир Зеленський зізнався, що поки не вирішив, хто очолить Офіс Президента

13:19, 14 грудня 2025
Президент заявив, що проводить консультації з кандидатами, усі вони готові очолити Офіс, однак остаточного рішення поки немає.
Володимир Зеленський зізнався, що поки не вирішив, хто очолить Офіс Президента
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання щодо керівника ОП залишається відкритим.

Глава держави зазначив, що провів кілька консультацій з тими кандидатами, яких раніше озвучив. За його словами, всі вони готові зайняти керівну посаду в Офісі Президента, ніхто не відмовлявся. Тривають технічні консультації.

«Я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Ніхто не відмовлявся, всі готові очолити мій Офіс. Я вже говорив, що є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам не вирішив, хто очолить Офіс Президента», – сказав Президент журналістам.  

Раніше Зеленський підтвердив, що міністр оборони Денис Шмигаль та віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розглядаються як можливі кандидати на посаду керівника Офісу Президента. Водночас рішення ускладнене тим, що треба думати, хто замінить цих людей на їхніх нинішніх посадах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

президент Володимир Зеленський офіс президента

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]