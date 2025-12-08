Зеленський підтвердив, що розглядає Шмигаля та Федорова на посаду керівника Офісу Президента

Президент підтвердив можливі кадрові рішення, однак зауважив, що ключовим питанням є пошук кандидатів на їхні нинішні посади.

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами підтвердив, що міністр оборони Денис Шмигаль та віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розглядаються як можливі кандидати на посаду керівника Офісу Президента.

Водночас він наголосив, що кадрові зміни на цьому рівні потребують ретельного зваження. Зеленський додав, що є проблеми з тим, що «хтось їх повинен замінити на нинішніх посадах».

«В мене є варіанти міністра Шмигаля або міністра Федорова, але тут є виклик тому, що Рада повинна їх знімати перед тим, як будуть призначати і тут не хочеться, щоб було як в цій грі "Дженга", коли ти одну деталь витягнув і все розсипалося», – зауважив глава держави.

