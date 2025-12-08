Зеленский подтвердил, что рассматривает Шмыгаля и Федорова на должность главы Офиса Президента

Президент подтвердил возможные кадровые решения, однако отметил, что ключевым вопросом является поиск кандидатов на их нынешние должности.

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами подтвердил, что министр обороны Денис Шмыгаль и вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассматриваются как возможные кандидаты на должность главы Офиса Президента.

В то же время он подчеркнул, что кадровые изменения на этом уровне требуют тщательного взвешивания. Зеленский добавил, что есть проблемы с тем, что «кто-то должен их заменить на нынешних должностях».

«У меня есть варианты министра Шмыгаля или министра Федорова, но здесь есть вызов, потому что Рада должна их снимать перед тем, как будут назначать, и здесь не хочется, чтобы было как в этой игре «Дженга», когда ты одну деталь вытащил и все рассыпалось», – отметил глава государства.

