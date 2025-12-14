Владимир Зеленский признался, что пока не решил, кто возглавит Офис Президента

Президент заявил, что проводит консультации с кандидатами, все они готовы возглавить Офис, однако окончательного решения пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос относительно руководителя ОП остается открытым.

Глава государства отметил, что провел несколько консультаций с теми кандидатами, которых ранее озвучил. По его словам, все они готовы занять руководящую должность в Офисе Президента, никто не отказывался. Продолжаются технические консультации.

«Я провел несколько консультаций со всеми, кого вы знаете. Никто не отказывался, все готовы возглавить мой Офис. Я уже говорил, что есть много технических вопросов по этому поводу, поэтому я еще сам не решил, кто возглавит Офис Президента», — сказал Президент журналистам.

Ранее Зеленский подтвердил, что министр обороны Денис Шмыгаль и вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассматриваются как возможные кандидаты на должность руководителя Офиса Президента.

