Апеляційний суд Англії виправдав матір, яка готувала документи за допомогою ШІ

11:13, 14 грудня 2025
Суд дійшов висновку, що жінка не мала наміру вводити суд в оману, попри помилки у посиланнях на судову практику.
Апеляційний суд Англії виправдав матір, яка готувала документи за допомогою ШІ
Апеляційний суд Англії та Уельсу дійшов висновку, що використання штучного інтелекту матір’ю у сімейній судовій справі було «цілком зрозумілим», і визнав відсутність у неї наміру вводити суд в оману. Про це повідомляє Law Gazette.

У чому полягала справа

Жінка, яка самостійно представляла себе в суді (без адвоката), подала до сімейного суду об’ємні письмові пояснення з посиланнями на судову практику. Частина з наведених нею справ не існувала, а інші не стосувалися предмета спору.

В одному з документів, де мати обґрунтовувала, чому суддя першої інстанції мав заявити самовідвід, також містилися вигадані судові рішення. Під час апеляційного розгляду жінка визнала, що користувалася штучним інтелектом для підготовки цих матеріалів.

Позиція суду

Суддя зазначив, що для осіб, які самі ведуть свої справи в суді, звернення до ШІ по допомогу є зрозумілим кроком.

Водночас суд наголосив: усі учасники процесу — як з адвокатами, так і без них — зобов’язані перевіряти, що наведені в аргументації судові рішення є реальними та справді підтверджують заявлену правову позицію.

Що сказав суд про використання ШІ

У рішенні у справі суддя прямо зазначив, що не вбачає умислу матері ввести суд в оману. Водночас він застеріг, що штучний інтелект:

  • не є авторитетним або безпомилковим джерелом правових знань;
  • може генерувати так звані «галюцинації» — вигадані або неправильно застосовані судові рішення;
  • створює додаткове навантаження для суду та сторін, оскільки помилки доводиться перевіряти й виправляти.

Суд підкреслив, що за відповідального використання ШІ може бути корисним інструментом як для юристів, так і для громадян, які самостійно захищають свої права.

Інші висновки у справі

Рішення Апеляційного суду охоплювало три апеляції, пов’язані з визначенням порядку спілкування з дитиною та іншими сімейними питаннями, а також апеляцію батька щодо самовідводу судді першої інстанції.

Суд визнав, що процедура самовідводу судді була неправильною, однак дійшов висновку: жодних доказів упередженості з боку судді матеріали справи не містять.

Контекст

Рішення є показовим для судової практики: воно підтверджує, що суди розуміють складне становище осіб без юридичної освіти, але водночас очікують від усіх учасників процесу належної обачності при використанні сучасних технологій.

Матір у цій справі була звільнена від будь-яких звинувачень у навмисному введенні суду в оману.

