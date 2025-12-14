Апелляционный суд Англии оправдал мать, которая готовила документы с помощью ИИ

Суд пришел к выводу, что женщина не имела намерения вводить суд в заблуждение, несмотря на ошибки в ссылках на судебную практику.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд Англии и Уэльса пришел к выводу, что использование искусственного интеллекта матерью в семейном судебном деле было «вполне понятным», и признал отсутствие у нее намерения вводить суд в заблуждение. Об этом сообщает Law Gazette.

В чем заключалось дело

Женщина, которая самостоятельно представляла себя в суде (без адвоката), подала в семейный суд объемные письменные пояснения со ссылками на судебную практику. Часть приведенных ею дел не существовала, а другие не относились к предмету спора.

В одном из документов, где мать обосновывала, почему судья первой инстанции должен был заявить самоотвод, также содержались вымышленные судебные решения. Во время апелляционного рассмотрения женщина признала, что использовала искусственный интеллект для подготовки этих материалов.

Позиция суда

Судья отметил, что для лиц, которые сами ведут свои дела в суде, обращение к ИИ за помощью является понятным шагом.

В то же время суд подчеркнул: все участники процесса — как с адвокатами, так и без них — обязаны проверять, что приведенные в аргументации судебные решения являются реальными и действительно подтверждают заявленную правовую позицию.

Что сказал суд об использовании ИИ

В решении по делу судья прямо указал, что не усматривает умысла матери ввести суд в заблуждение. В то же время он предостерег, что искусственный интеллект:

не является авторитетным или безошибочным источником правовых знаний;

может генерировать так называемые «галлюцинации» — вымышленные или неправильно примененные судебные решения;

создает дополнительную нагрузку для суда и сторон, поскольку ошибки приходится проверять и исправлять.

Суд подчеркнул, что при ответственном использовании ИИ может быть полезным инструментом как для юристов, так и для граждан, которые самостоятельно защищают свои права.

Другие выводы по делу

Решение Апелляционного суда охватывало три апелляции, связанные с определением порядка общения с ребенком и другими семейными вопросами, а также апелляцию отца относительно самоотвода судьи первой инстанции.

Суд признал, что процедура самоотвода судьи была неправильной, однако пришел к выводу: никаких доказательств предвзятости со стороны судьи материалы дела не содержат.

Контекст

Решение является показательным для судебной практики: оно подтверждает, что суды понимают сложное положение лиц без юридического образования, но при этом ожидают от всех участников процесса должной осмотрительности при использовании современных технологий.

Мать в этом деле была освобождена от каких-либо обвинений в умышленном введении суда в заблуждение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.