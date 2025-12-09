Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Фото: blik.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі №160/23228/25 за позовом мешканця Дніпропетровщини до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та Національної поліції України. Позивач вимагав визнати протиправними дії щодо його оголошення у розшук та зобов’язати відповідні органи виключити його з переліку військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку.

Обставини справи

Як встановив суд, 23 червня 2025 року територіальний центр комплектування надіслав позивачу повістку, якою він мав з’явитися для уточнення персональних даних 3 липня 2025 року о 14:00. Повістка була відправлена поштою з повідомленням про вручення на адресу реєстрації позивача. Однак поштове відправлення повернулося з відміткою «не проживає».

Станом на 29 липня 2025 року, за даними бази Резерв+, Національна поліція внесла до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформацію про порушення позивачем правил військового обліку та його оголошення у розшук. Дата останнього оновлення даних у Реєстрі – 7 червня 2024 року.

У відповіді на адвокатський запит 3 серпня 2025 року територіальний центр комплектування зазначив, що позивач перебуває у розшуку за неприбуття за повісткою, а інформація про це автоматично передана до Національної поліції. Водночас матеріали справи не містять доказів притягнення позивача до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а відповідачі таких доказів не надали.

Позиція суду:

Суд детально проаналізував законодавство про військовий облік, порядок виклику військовозобов’язаних та ведення Єдиного державного реєстру призовників. Суд звернув увагу на такі ключові моменти.

Зокрема, що повістка не вручена належним чином. Поштове відправлення повернулося з відміткою «не проживає», тому територіальний центр комплектування не міг вважати позивача поінформованим.

Відповідно, відсутні підстави вважати, що позивач ухилявся від явки. Відсутність доказів порушення правил військового обліку.

Матеріали справи не містили відомостей про будь-яке притягнення позивача до відповідальності за порушення військового обліку. Суд зазначив, що оголошення у розшук має бути обґрунтоване доказами фактичного порушення.

В також, протиправність дій органів. Суд дійшов висновку, що передача до поліції даних про розшук позивача без належного вручення повістки та без підтверджених фактів порушення військового обліку є порушенням законодавства. Суд підкреслив, що внесення до реєстру недостовірної інформації про перебування особи у розшуку може призвести до серйозних наслідків для прав і свобод громадянина, тому органи державної влади повинні негайно виправити ситуацію.

Таким чином, суд задовольнив позов та зобов’язав територіальний центр комплектування та Національну поліцію виключити мешканця Дніпропетровщини з переліку військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку, визнавши дії органів протиправними.

Автор: Анастасія Гришкова

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.