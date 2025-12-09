Житель Днепропетровской области оказался в базе разыскиваемых военнообязанных из-за бюрократической ошибки: что решил суд

Система призывного учета ошибочно объявила мужчину в розыск.

Фото: blik.ua

Днепропетровский окружной административный суд принял решение по делу №160/23228/25 по иску жителя Днепропетровской области к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и Национальной полиции Украины. Истец требовал признать неправомерными действия по его объявлению в розыск и обязать соответствующие органы исключить его из перечня военнообязанных, находящихся в розыске.

Обсточтельства дела

Как установил суд, 23 июня 2025 года территориальный центр комплектования направил истцу повестку, по которой он должен был явиться для уточнения персональных данных 3 июля 2025 года в 14:00. Повестка была отправлена по почте с уведомлением о вручении на адрес регистрации истца. Однако почтовое отправление вернулось с отметкой «не проживает».

По состоянию на 29 июля 2025 года, по данным базы Резерв+, Национальная полиция внесла в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информацию о нарушении истцом правил воинского учета и его объявлении в розыск. Дата последнего обновления данных в Реестре – 7 июня 2024 года.

В ответе на адвокатский запрос 3 августа 2025 года территориальный центр комплектования указал, что истец находится в розыске за неприбытие по повестке, а информация об этом автоматически передана в Национальную полицию. В то же время материалы дела не содержат доказательств привлечения истца к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, а ответчики таких доказательств не предоставили.

Позиция суда:

Суд подробно проанализировал законодательство о воинском учете, порядок вызова военнообязанных и ведение Единого государственного реестра призывников. Суд обратил внимание на следующие ключевые моменты:

В частности, повестка не была вручена надлежащим образом. Почтовое отправление вернулось с отметкой «не проживает», поэтому территориальный центр комплектования не мог считать истца информированным.

Соответственно, отсутствуют основания считать, что истец уклонялся от явки. Отсутствие доказательств нарушения правил воинского учета.

Материалы дела не содержали сведений о каком-либо привлечении истца к ответственности за нарушение воинского учета. Суд отметил, что объявление в розыск должно быть обосновано доказательствами фактического нарушения.

Также, неправомерность действий органов. Суд пришел к выводу, что передача в полицию данных о розыске истца без надлежащего вручения повестки и без подтвержденных фактов нарушения воинского учета является нарушением законодательства. Суд подчеркнул, что внесение в реестр недостоверной информации о нахождении лица в розыске может привести к серьезным последствиям для прав и свобод гражданина, поэтому органы государственной власти должны немедленно исправить ситуацию.

Таким образом, суд удовлетворил иск и обязал территориальный центр комплектования и Национальную полицию исключить жителя Днепропетровщины из перечня военнообязанных, находящихся в розыске, признав действия органов неправомерными.

Автор: Анастасия Гришкова

