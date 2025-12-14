  1. В Україні

Менша ціна, більше можливостей: Міноборони спрощує вимоги до мін і нарощує їх виробництво

12:07, 14 грудня 2025
Оновлення технічних вимог до підривників дозволить здешевити міни, розширити їх номенклатуру та ефективніше застосовувати, зокрема з безпілотників, у бойових умовах.
Менша ціна, більше можливостей: Міноборони спрощує вимоги до мін і нарощує їх виробництво
Фото: Олександр Варуха, Сумський ОТЦК та СП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони розширює можливості для виробництва мін. Про це заявив очільник відомства Денис Шмигаль.

Так, Міноборони оновило вимоги до пристроїв ініціації засобів підриву (ПІЗП), що дозволить суттєво наростити виробництво та застосування сучасних мін для потреб армії.

За його словами, перегляд технічних параметрів ПІЗП значно розширює можливості використання протипіхотних, протитанкових і протитранспортних мін, зокрема тих, що встановлюються за допомогою безпілотників. Оновлені вимоги також дають змогу зменшити собівартість таких пристроїв і гнучкіше підбирати їх під конкретні бойові завдання.

Наразі близько 80% усіх мін використовують електронні ПІЗП.

Міноборони спільно з Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ переглянуло їх ключові характеристики, привівши їх у відповідність до реальних умов бойового застосування та технологічних можливостей українських виробників.

«Продовжуємо роботу над осучасненням та збільшенням кількості озброєння, аби Українське військо й надалі ефективно стримувало агресора», — наголосив Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

оборона Денис Шмигаль Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]