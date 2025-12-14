Менша ціна, більше можливостей: Міноборони спрощує вимоги до мін і нарощує їх виробництво

Оновлення технічних вимог до підривників дозволить здешевити міни, розширити їх номенклатуру та ефективніше застосовувати, зокрема з безпілотників, у бойових умовах.

Міністерство оборони розширює можливості для виробництва мін. Про це заявив очільник відомства Денис Шмигаль.

Так, Міноборони оновило вимоги до пристроїв ініціації засобів підриву (ПІЗП), що дозволить суттєво наростити виробництво та застосування сучасних мін для потреб армії.

За його словами, перегляд технічних параметрів ПІЗП значно розширює можливості використання протипіхотних, протитанкових і протитранспортних мін, зокрема тих, що встановлюються за допомогою безпілотників. Оновлені вимоги також дають змогу зменшити собівартість таких пристроїв і гнучкіше підбирати їх під конкретні бойові завдання.

Наразі близько 80% усіх мін використовують електронні ПІЗП.

Міноборони спільно з Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ переглянуло їх ключові характеристики, привівши їх у відповідність до реальних умов бойового застосування та технологічних можливостей українських виробників.

«Продовжуємо роботу над осучасненням та збільшенням кількості озброєння, аби Українське військо й надалі ефективно стримувало агресора», — наголосив Шмигаль.

