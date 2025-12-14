Меньшая цена, больше возможностей: Минобороны упрощает требования к минам и наращивает их производство

Министерство обороны расширяет возможности для производства мин. Об этом заявил глава ведомства Денис Шмыгаль.

Так, Минобороны обновило требования к устройствам инициации средств подрыва (ПИСП), что позволит существенно нарастить производство и применение современных мин для нужд армии.

По его словам, пересмотр технических параметров ПИСП значительно расширяет возможности использования противопехотных, противотанковых и противотранспортных мин, в частности тех, которые устанавливаются с помощью беспилотников. Обновленные требования также позволяют снизить себестоимость таких устройств и более гибко подбирать их под конкретные боевые задачи.

В настоящее время около 80% всех мин используют электронные ПИСП.

Минобороны совместно с Командованием Сил беспилотных систем ВСУ пересмотрело их ключевые характеристики, приведя их в соответствие с реальными условиями боевого применения и технологическими возможностями украинских производителей.

«Продолжаем работу над модернизацией и увеличением количества вооружения, чтобы Украинская армия и дальше эффективно сдерживала агрессора», — подчеркнул Шмыгаль.