  1. В Украине

Меньшая цена, больше возможностей: Минобороны упрощает требования к минам и наращивает их производство

12:07, 14 декабря 2025
Обновление технических требований к взрывателям позволит удешевить мины, расширить их номенклатуру и эффективнее применять, в том числе с беспилотников, в боевых условиях.
Меньшая цена, больше возможностей: Минобороны упрощает требования к минам и наращивает их производство
Фото: Александр Варуха, Сумской ОТЦК и СП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны расширяет возможности для производства мин. Об этом заявил глава ведомства Денис Шмыгаль.

Так, Минобороны обновило требования к устройствам инициации средств подрыва (ПИСП), что позволит существенно нарастить производство и применение современных мин для нужд армии.

По его словам, пересмотр технических параметров ПИСП значительно расширяет возможности использования противопехотных, противотанковых и противотранспортных мин, в частности тех, которые устанавливаются с помощью беспилотников. Обновленные требования также позволяют снизить себестоимость таких устройств и более гибко подбирать их под конкретные боевые задачи.

В настоящее время около 80% всех мин используют электронные ПИСП.

Минобороны совместно с Командованием Сил беспилотных систем ВСУ пересмотрело их ключевые характеристики, приведя их в соответствие с реальными условиями боевого применения и технологическими возможностями украинских производителей.

«Продолжаем работу над модернизацией и увеличением количества вооружения, чтобы Украинская армия и дальше эффективно сдерживала агрессора», — подчеркнул Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оборона Денис Шмыгаль Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]