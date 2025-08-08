Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении 25 млн грн незаконных выплат «боевых» тем, кто не был на фронте

14:08, 8 августа 2025
Безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле» – Генпрокурор заявил о масштабной операции и 23 подозрениях.
Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении 25 млн грн незаконных выплат «боевых» тем, кто не был на фронте
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении махинации с выплатами «боевых» тем, кто реально не находился на фронте.

По его словам, государству нанесен ущерб на более чем 34 млн грн. Из них – более 25 млн грн незаконные выплаты «боевых» тем, кто не находился на передовой.

«Специализированные прокуратуры в сфере обороны продолжают системно выявлять злоупотребления при начислении и выплате денежного обеспечения военнослужащим.

Эта категория дел — среди ключевых приоритетов работы. За последние сутки:

— в 20 уголовных производствах сообщено о подозрении 23 лицам.

— 7 фигурантов задержаны. Среди них — два заместителя командира воинской части, командир роты, главный бухгалтер и другие должностные лица», сообщил Генпрокурор.

Он привел примеры:

– Белоцерковская специализированная прокуратура в сфере обороны: бывший командир воинского формирования не обеспечил контроль за законностью выплат. Подчиненным безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле».

– Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны: разоблачена организованная группа в составе должностного лица финансово-экономического отдела воинской части, офицеров и сержантов. Они безосновательно насчитали себе выплаты на более чем 5 млн грн.

Фигурантам этого дела сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, завершено досудебное расследование в 7 уголовных производствах относительно злоупотреблений с бюджетными средствами. Обвинительные акты направлены в суд.

«Моя позиция, как и позиция Офиса Генерального прокурора, четкая и понятная — доверие армии к государству начинается с честности:

— каждая гривна, которая принадлежит фронту, должна работать на фронт.

— те, кто наживается на войне, будут нести ответственность.

Работаем дальше. Системно. Без компромиссов» – подчеркнул Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП Руслан Кравченко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Манипуляции и попытка давления на суд»: в СБУ прокомментировали заявления Семена Кривоноса и Александра Клименко

СБУ заявила, что считает заявления НАБУ и САП «манипулятивными» и «попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти».

Конкретные доказательства государственной измены детективов НАБУ до сих пор не представлены – НАБУ и САП

В НАБУ и САП призвали СБУ обнародовать материалы уголовных производств по детективам и не мешать рассмотрению их апелляционных жалоб.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении 25 млн грн незаконных выплат «боевых» тем, кто не был на фронте

Безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле» – Генпрокурор заявил о масштабной операции и 23 подозрениях.

Протокол задержания является допустимым, даже если подпись задержанного указана в другой графе — Верховный Суд

В кассационной жалобе защитница утверждала об отсутствии подписи обвиняемого в протоколе задержания лица, что свидетельствует о его недопустимости.

Правительство внесло законопроект о применении штрафов к поставщикам цифрового контента и услуг за нарушение требований Госпродпотребслужбы

Правительство предлагает урегулировать полномочия Госпродпотребслужбы по применению штрафов к поставщикам цифровых услуг и контента, в частности приложений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео