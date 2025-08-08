Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении 25 млн грн незаконных выплат «боевых» тем, кто не был на фронте

Безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле» – Генпрокурор заявил о масштабной операции и 23 подозрениях.

Фото иллюстративное

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении махинации с выплатами «боевых» тем, кто реально не находился на фронте.

По его словам, государству нанесен ущерб на более чем 34 млн грн. Из них – более 25 млн грн незаконные выплаты «боевых» тем, кто не находился на передовой.

«Специализированные прокуратуры в сфере обороны продолжают системно выявлять злоупотребления при начислении и выплате денежного обеспечения военнослужащим.

Эта категория дел — среди ключевых приоритетов работы. За последние сутки:

— в 20 уголовных производствах сообщено о подозрении 23 лицам.

— 7 фигурантов задержаны. Среди них — два заместителя командира воинской части, командир роты, главный бухгалтер и другие должностные лица», сообщил Генпрокурор.

Он привел примеры:

– Белоцерковская специализированная прокуратура в сфере обороны: бывший командир воинского формирования не обеспечил контроль за законностью выплат. Подчиненным безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле».

– Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны: разоблачена организованная группа в составе должностного лица финансово-экономического отдела воинской части, офицеров и сержантов. Они безосновательно насчитали себе выплаты на более чем 5 млн грн.

Фигурантам этого дела сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, завершено досудебное расследование в 7 уголовных производствах относительно злоупотреблений с бюджетными средствами. Обвинительные акты направлены в суд.

«Моя позиция, как и позиция Офиса Генерального прокурора, четкая и понятная — доверие армии к государству начинается с честности:

— каждая гривна, которая принадлежит фронту, должна работать на фронт.

— те, кто наживается на войне, будут нести ответственность.

Работаем дальше. Системно. Без компромиссов» – подчеркнул Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

