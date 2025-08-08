Практика судів
Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про викриття 25 млн грн незаконних виплат «бойових» тим, хто не був на фронті

14:08, 8 серпня 2025
Безпідставно нарахували понад 15 млн грн додаткової винагороди за участь у бойових діях, хоча вони не перебували на «нулі» – Генпрокурор заявив про масштабну операцію і 23 підозри.
Фото ілюстративне
Фото ілюстративне
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про викриття махінацію з виплатами «бойових» тим, хто реально не перебував на фронті.

За його словами, державі завдано понад 34 млн грн збитків. З них – понад 25 млн грн незаконні виплати «бойових» тим, хто не перебував на передовій.

«Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони продовжують системно викривати зловживання під час нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

Ця категорія справ — серед ключових пріоритетів роботи.

За останню добу:

— у 20 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 23 особам.

— 7 фігурантів затримано.

Серед них — два заступники командира військової частини, командир роти, головний бухгалтер та інші службові особи», повідомив Генпрокурор.

Він навів приклади:

– Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони: колишній командир військового формування не забезпечив контроль за законністю виплат. Підлеглим безпідставно нарахували понад 15 млн грн додаткової винагороди за участь у бойових діях, хоча вони не перебували на «нулі».

– Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони: викрито організовану групу у складі посадової особи фінансово-економічного відділу військової частини, офіцерів та сержантів. Вони безпідставно нарахували собі виплати на понад 5 млн грн.

Фігурантам цієї справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, завершено досудове розслідування у 7 кримінальних провадженнях щодо зловживань із бюджетними коштами. Обвинувальні акти скеровано до суду.

«Моя позиція, як і позиція Офісу Генерального прокурора, чітка і зрозуміла — довіра армії до держави починається з чесності:

— кожна гривня, яка належить фронту, має працювати на фронт.

— ті, хто наживається на війні, нестимуть відповідальність.

Працюємо далі. Системно. Без компромісів» – підкреслив Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

