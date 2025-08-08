Пластическому хирургу из Киева объявили о подозрении после операции, которая привела к распространению рака у пациентки

Пластическому хирургу частной клиники сообщили о подозрении после операции по подтяжке груди, которая привела к распространению рака у пациентки.

Прокуратура сообщила о подозрении 30-летнему пластическому хирургу частной клиники, который оперировал пациентку с выявленными образованиями в молочных железах. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как все произошло

В сентябре 2024 года киевлянка обратилась в частную клинику для проведения подтяжки груди. Уже через два дня ей назначили операцию. Во время подготовки к хирургическому вмешательству на УЗИ обнаружили опухоли, однако женщину не направили на дополнительные обследования — маммографию или КТ, а также ее не осмотрел хирург-онколог.

Противопоказания, которые проигнорировали

Фиброзно-кистозное заболевание и онкология являются прямыми противопоказаниями к операциям по коррекции молочных желез, ведь вмешательство в опухолевую ткань может привести к распространению злокачественных клеток.

Последствия для пациентки

В прокуратуре пишут, что из-за действий врача у пациентки произошло распространение злокачественного новообразования молочной железы с образованием новых очагов болезни.

