Практика судів
  1. В Україні

Пластичному хірургу з Києва оголосили про підозру після операції, що спричинила поширення раку у пацієнтки

22:00, 8 серпня 2025
Пластичному хірургу приватної клініки повідомили про підозру після операції з підтяжки грудей, яка призвела до поширення раку у пацієнтки.
Пластичному хірургу з Києва оголосили про підозру після операції, що спричинила поширення раку у пацієнтки
Прокуратура повідомила про підозру 30-річному пластичному хірургу приватної клініки, який оперував пацієнтку з виявленими утвореннями у молочних залозах. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України — неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Як усе сталося

У вересні 2024 року киянка звернулася до приватної клініки для проведення підтяжки грудей. Уже за два дні їй призначили операцію. Під час підготовки до хірургічного втручання на УЗД виявили пухлини, однак жінку не направили на додаткові обстеження — мамографію чи КТ, а також її не оглянув хірург-онколог.

Протипоказання, які проігнорували

Фіброзно-кістозне захворювання та онкологія є прямими протипоказами до операцій з корекції молочних залоз, адже втручання у пухлинну тканину може призвести до поширення злоякісних клітин.

Наслідки для пацієнтки

У прокуратурі пишуть, що через дії лікаря у пацієнтки відбулося поширення злоякісного новоутворення молочної залози з утворенням нових вогнищ хвороби.

