В Киеве с поличным поймали водителя, который подвыпил, во время превышения скорости

Во время контроля скорости с помощью прибора TruCam патрульные остановили водителя автомобиля Skoda, который ехал по городу со скоростью 77 км/ч, превысив допустимый предел.

Признаки опьянения

Во время общения с водителем инспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр с помощью прибора Drager, который показал результат — 0,59 промилле алкоголя в крови.

Решение патрульных

Мужчину отстранили от управления транспортным средством, составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП (превышение скоростного режима).

