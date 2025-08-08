Практика судів
У Києві на гарячому зловили водія напідпитку під час перевищення швидкості

22:19, 8 серпня 2025
Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Drager, який показав результат — 0,59 проміле алкоголю в крові.
Під час контролю швидкості за допомогою приладу TruCam патрульні зупинили водія автомобіля Skoda, який рухався містом зі швидкістю 77 км/год, перевищивши дозволену межу.

Ознаки сп’яніння

Під час спілкування з керманичем інспектори помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Drager, який показав результат — 0,59 проміле алкоголю в крові.

Рішення патрульних

Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом, склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП (перевищення швидкісного режиму).

