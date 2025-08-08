В Кропивницком задержан вражеский агент, который наводил удары по филармонии и университету

Агент наводил российские дроны во время масштабной атаки на Кропивницкий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кировоградской области задержали агента ФСБ, который передавал координаты для воздушного нападения на областной центр. Об этом сообщает СБУ.

Обстрел произошел 28 июля, когда в результате вражеских ударов были повреждены здания областной филармонии, университета и жилые дома в центральной части Кропивницкого.

В СБУ рассказали, что этот воздушный удар стал одним из самых больших с начала полномасштабной войны. РФ использовала шахеды, направленные на гражданские объекты Кропивницкого с помощью координат, предоставленных этим агентом ФСБ.

47-летний местный безработный попал во внимание окупантов из-за своих пророссийских постов в Телеграмм-каналах. После вербовки он получил задачу собирать точные геолокации для ударов по городу. После атаки он доложил российскому куратору о последствиях для корректировки последующих обстрелов.

Кроме того, агент отслеживал перемещение грузовых эшелонов сил обороны через территорию Кировоградщины. Сотрудники СБУ задержали его «на горячем», когда он устанавливал «видеопастку» вблизи железнодорожного объекта.

Злоумышленник находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.