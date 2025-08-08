У Кропивницькому затримали ворожого агента, який наводив удари по філармонії та університету

Агент наводив російські дрони під час масштабної атаки на Кропивницький.

Фото: СБУ

На Кіровоградщині затримали агента ФСБ, який передавав координати для повітряного нападу на обласний центр. Про це повідомляє СБУ.

Обстріл відбувся 28 липня, коли внаслідок ворожих ударів були пошкоджені будівлі обласної філармонії, університету та житлові будинки в центральній частині Кропивницького.

У СБУ розповіли, що цей повітряний удар став одним з найбільших від початку повномасштабної війни. РФ використала шахеди, які були спрямовані на цивільні об'єкти Кропивницького за допомогою координат, наданих цим агентом ФСБ.

47-річний місцевий безробітний потрапив під увагу окупантів через свої проросійські пости в Телеграм-каналах. Після вербування він отримав завдання збирати точні геолокації для ударів по місту. Після атаки він доповів російському куратору про наслідки для коригування подальших обстрілів.

Крім того, агент відслідковував переміщення вантажних ешелонів Сил оборони через територію Кіровоградщини. Співробітники СБУ затримали його «на гарячому», коли він встановлював «відеопастку» поблизу залізничного об'єкта.

Зловмисник перебуває під вартою.

