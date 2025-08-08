Прокуратура требует через суд убрать несанкционированную свалку на Троещине в Киеве

Свалка расположена неподалеку от озера Алмазное.

Деснянская окружная прокуратура Киева подала в суд иск, в котором просит обязать Киевскую городскую государственную администрацию принять меры по ликвидации несанкционированной свалки вдоль улицы Пуховской в Деснянском районе города Киева. На этой территории в течение длительного времени накапливались строительные и бытовые отходы, а площадь засорения превышает 4,7 га.

Потенциальная угроза озеру Алмазное

Свалка расположена неподалеку от озера Алмазное, что создает риск загрязнения водоема вредными веществами и представляет потенциальную угрозу для окружающей среды.

Претензии к КГГА

По словам прокуратуры, КГГА, которая отвечает за ликвидацию стихийных и неконтролируемых свалок в столице, не принимает надлежащих мер, что свидетельствует о бездействии в сфере обращения с отходами.

Судебный процесс

Киевский окружной административный суд открыл производство по иску прокурора. Это уже второй подобный иск Деснянской окружной прокуратуры к КГГА: другой касается ликвидации свалки на улице Мелиоративной и в настоящее время находится на рассмотрении.

