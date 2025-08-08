Прокуратура вимагає через суд прибрати несанкціоноване сміттєзвалище на Троєщині у Києві

Звалище розташоване неподалік озера Алмазне.

Деснянська окружна прокуратура Києва подала до суду позов, в якому просить зобов’язати Київську міську державну адміністрацію вжити заходи щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища вздовж вулиці Пухівської у Деснянському районі міста Києва. На цій території протягом тривалого часу накопичувалися будівельні та побутові відходи, а площа засмічення перевищує 4,7 га.

Потенційна загроза озеру Алмазне

Звалище розташоване неподалік озера Алмазне, що створює ризик забруднення водойми шкідливими речовинами та створює потенційну загрозу для довкілля.

Претензії до КМДА

За словами прокуратури, КМДА, яка відповідальна за ліквідацію стихійних і неконтрольованих сміттєзвалищ у столиці, не вживає належних заходів, що свідчить про бездіяльність у сфері поводження з відходами.

Судовий процес

Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом прокурора. Це вже другий подібний позов Деснянської окружної прокуратури до КМДА: інший стосується ліквідації сміттєзвалища на вулиці Меліоративній та наразі перебуває на розгляді.

