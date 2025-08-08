Протокол задержания является допустимым, даже если подпись задержанного указана в другой графе — Верховный Суд

В кассационной жалобе защитница утверждала об отсутствии подписи обвиняемого в протоколе задержания лица, что свидетельствует о его недопустимости.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Наличие подписи задержанного в протоколе задержания в отличном от графы «подпись» месте не является основанием для признания этого протокола недопустимым доказательством. На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 15 мая 2025 года по делу №553/1047/22.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 3 ст. 307 УК.

В кассационной жалобе защитница утверждает об отсутствии подписи обвиняемого в протоколе задержания лица, что свидетельствует о его недопустимости.

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что, как усматривается из материалов этого производства, в частности на указанном защитницей процессуальном документе, на каждой из 5 страниц этого протокола задержания имеются подписи защитника, понятого и самого обвиняемого.

При таких обстоятельствах наличие подписи задержанного в отличном от графы «подпись» месте не является существенным нарушением уголовного процессуального закона, которое бы повлекло признание этого протокола недопустимым.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.