Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Протокол задержания является допустимым, даже если подпись задержанного указана в другой графе — Верховный Суд

13:20, 8 августа 2025
В кассационной жалобе защитница утверждала об отсутствии подписи обвиняемого в протоколе задержания лица, что свидетельствует о его недопустимости.
Протокол задержания является допустимым, даже если подпись задержанного указана в другой графе — Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Наличие подписи задержанного в протоколе задержания в отличном от графы «подпись» месте не является основанием для признания этого протокола недопустимым доказательством. На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 15 мая 2025 года по делу №553/1047/22.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 3 ст. 307 УК.

В кассационной жалобе защитница утверждает об отсутствии подписи обвиняемого в протоколе задержания лица, что свидетельствует о его недопустимости.

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что, как усматривается из материалов этого производства, в частности на указанном защитницей процессуальном документе, на каждой из 5 страниц этого протокола задержания имеются подписи защитника, понятого и самого обвиняемого.

При таких обстоятельствах наличие подписи задержанного в отличном от графы «подпись» месте не является существенным нарушением уголовного процессуального закона, которое бы повлекло признание этого протокола недопустимым.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд судебная практика задержание

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Манипуляции и попытка давления на суд»: в СБУ прокомментировали заявления Семена Кривоноса и Александра Клименко

СБУ заявила, что считает заявления НАБУ и САП «манипулятивными» и «попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти».

Конкретные доказательства государственной измены детективов НАБУ до сих пор не представлены – НАБУ и САП

В НАБУ и САП призвали СБУ обнародовать материалы уголовных производств по детективам и не мешать рассмотрению их апелляционных жалоб.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении 25 млн грн незаконных выплат «боевых» тем, кто не был на фронте

Безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле» – Генпрокурор заявил о масштабной операции и 23 подозрениях.

Протокол задержания является допустимым, даже если подпись задержанного указана в другой графе — Верховный Суд

В кассационной жалобе защитница утверждала об отсутствии подписи обвиняемого в протоколе задержания лица, что свидетельствует о его недопустимости.

Правительство внесло законопроект о применении штрафов к поставщикам цифрового контента и услуг за нарушение требований Госпродпотребслужбы

Правительство предлагает урегулировать полномочия Госпродпотребслужбы по применению штрафов к поставщикам цифровых услуг и контента, в частности приложений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео