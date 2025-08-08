Протокол затримання є допустимим, навіть якщо підпис затриманого вказаний в іншій графі — Верховний Суд

У касаційній скарзі захисниця стверджувала про відсутність підпису обвинуваченого у протоколі затримання особи, що свідчить про його недопустимість.

Наявність підпису затриманого в протоколі затримання у відмінному від графи «підпис» місці не є підставною для визнання цього протоколу недопустимим доказом. На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 15 травня 2025 року по справі №553/1047/22.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 3 ст. 307 КК.

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що як убачається із матеріалів цього провадження, зокрема на вказаному захисницею процесуальному документі, наявні на кожній із 5 сторінок цього протоколу затримання підписи захисника, понятого та самого обвинуваченого.

За таких обставин наявність підпису затриманого у відмінному від графи «підпис» місці не є істотним порушенням кримінального процесуального закону, яке б спричинило визнання недопустимим цього протоколу.

