Дозволи на міжнародні передачі товарів оформлюватимуть швидше: Кабмін затвердив порядок

Нові правила передбачають розгляд заяв до 15 днів і менше документів.

Кабмін постановою від 7 січня №6 затвердив Порядок застосування спрощеної процедури розгляду документів для надання дозволів або висновків на міжнародні передачі товарів у межах міжнародних договорів України.

Документ визначає механізм застосування Держекспортконтролем спрощеної процедури розгляду заяв на отримання дозволів або висновків щодо міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, що здійснюються на виконання міжнародних договорів України.

Порядок чітко визначає, як саме Державна служба експортного контролю застосовує спрощену процедуру та на яких етапах відбувається перевірка у сфері державного експортного контролю.

Експертиза — ще до укладення договору

Ключовою особливістю Порядку є те, що експертиза у сфері експортного контролю проводиться на етапі підготовки міжнародного договору, а не після його набрання чинності. Для цього суб’єкт, який ініціює укладення договору, надсилає до Держекспортконтролю погоджений з іноземною стороною проєкт договору.

Разом із проєктом подається розширений пакет інформації. Зокрема, це відомості:

про українських та іноземних суб’єктів, які братимуть участь у міжнародних передачах;

про можливість здійснення таких передач у межах повноважень суб’єкта-ініціатора;

перелік товарів, які плануються до передачі;

інформація щодо гарантій кінцевого використання;

довідка про належність або неналежність товарів до матеріальних носіїв секретної інформації та рівень їх секретності.

Що саме перевіряє Держекспортконтроль

Під час розгляду проєкту міжнародного договору Держекспортконтроль оцінює:

ризики для національної безпеки України;

дотримання міжнародних зобов’язань у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення та обмеження передач звичайних озброєнь;

можливість використання товарів у протиправних або терористичних цілях;

наявність гарантій доставки товарів заявленому кінцевому споживачу;

можливість використання товарів для створення озброєнь або військової техніки в державі-одержувачі;

інші чинники, важливі для ухвалення рішень у сфері експортного контролю.

За результатами розгляду Держекспортконтроль інформує суб’єкта-ініціатора про відповідність або невідповідність проєкту договору вимогам законодавства. У разі зауважень зазначаються конкретні положення договору, які потребують доопрацювання.

Коли застосовується спрощена процедура

Якщо проєкт міжнародного договору визнано таким, що відповідає вимогам законодавства, після набрання договором чинності Держекспортконтроль застосовує спрощену процедуру розгляду документів для конкретних міжнародних передач товарів.

У такому разі строк розгляду заяв на отримання дозволу або висновку становить до 15 днів з моменту надходження документів.

Заяви подаються через електронний робочий кабінет у системі державного експортного контролю. До них додаються копія зовнішньоекономічного контракту, копія міжнародного договору та документи про гарантії — за винятком окремо визначених випадків.

Без додаткових гарантій — за умови їх наявності в договорі

Порядок також передбачає, що якщо сам міжнародний договір уже містить положення про нерозповсюдження товарів, заборону їх реекспорту та використання виключно в погоджених цілях, подання окремих гарантійних документів у сфері експортного контролю не вимагається.

