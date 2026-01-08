  1. В Украине

Разрешения на международные передачи товаров будут оформлять быстрее: Кабмин утвердил порядок

19:05, 8 января 2026
Новые правила предусматривают рассмотрение заявлении до 15 днеи и меньше документов.
Кабинет министров постановлением от 7 января №6 утвердил Порядок применения упрощеннои процедуры рассмотрения документов для предоставления разрешении или заключении на международные передачи товаров в рамках международных договоров Украины.

Документ определяет механизм применения Госэкспортконтролем упрощенной процедуры рассмотрения заявлений на получение разрешений или выводов о международных передачах товаров военного назначения и двойного использования, осуществляемых во исполнение международных договоров Украины.

Порядок четко определяет, каким образом Государственная служба экспортного контроля применяет упрощенную процедуру и на каких этапах осуществляется проверка в сфере государственного экспортного контроля.

Экспертиза — еще до заключения договора

Ключевои особенностью Порядка является то, что экспертиза в сфере экспортного контроля проводится на этапе подготовки международного договора, а не после вступления его в силу. Для этого субъект, который инициирует заключение договора, направляет в Госэкспортконтроль согласованныи с иностраннои сторонои проект договора.

Вместе с проектом подается расширенныи пакет информации. В частности, это сведения:

  • о украинских и иностранных субъектах, которые будут участвовать в международных передачах;
  • о возможности осуществления таких передач в пределах полномочии субъекта-инициатора;
  • перечень товаров, которые планируются к передаче;
  • информация относительно гарантии конечного использования;
  • справка о принадлежности или непринадлежности товаров к материальным носителям секретнои информации и уровне их секретности.

Что именно проверяет Госэкспортконтроль

Во время рассмотрения проекта международного договора Госэкспортконтроль оценивает:

  • риски для национальнои безопасности Украины;
  • соблюдение международных обязательств в сфере нераспространения оружия массового уничтожения и ограничения передач обычных вооружении;
  • возможность использования товаров в противоправных или террористических целях;
  • наличие гарантии доставки товаров заявленному конечному потребителю;
  • возможность использования товаров для создания вооружении или военнои техники в государстве-получателе;
  • другие факторы, важные для принятия решении в сфере экспортного контроля.

По результатам рассмотрения Госэкспортконтроль информирует субъекта-инициатора о соответствии или несоответствии проекта договора требованиям законодательства. В случае замечании указываются конкретные положения договора, которые требуют доработки.

Когда применяется упрощенная процедура

Если проект международного договора признан таким, что соответствует требованиям законодательства, после вступления договора в силу Госэкспортконтроль применяет упрощенную процедуру рассмотрения документов для конкретных международных передач товаров.

В таком случае срок рассмотрения заявлении на получение разрешения или заключения составляет до 15 днеи с момента поступления документов.

Заявления подаются через электронныи рабочии кабинет в системе государственного экспортного контроля. К ним прилагаются копия внешнеэкономического контракта, копия международного договора и документы о гарантиях — за исключением отдельно определенных случаев.

Без дополнительных гарантии — при условии их наличия в договоре

Порядок также предусматривает, что если сам международныи договор уже содержит положения о нераспространении товаров, запрете их реэкспорта и использовании исключительно в согласованных целях, подача отдельных гарантиинных документов в сфере экспортного контроля не требуется.

правительство Кабинет Министров Украины

