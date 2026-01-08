Свідчення про продовження строку повернення позики не є поважною причиною пропуску позовної давності — Велика Палата ВС

Рішення ЄСПЛ щодо розумних строків розгляду не стало підставою для повторного розгляду боргового спору.

Велика Палата Верховного Суду відмовила у перегляді за виключними обставинами судових рішень у справі про стягнення боргу за розпискою, незважаючи на рішення ЄСПЛ щодо надмірної тривалості провадження.

ВП ВС дійшла висновку, що встановлене ЄСПЛ порушення стосувалося виключно розумних строків розгляду справи і не є підставою для повторного розгляду спору по суті. Водночас Велика Палата підтвердила: показання свідків про продовження строку виконання зобов’язання за договором позики не є доказами поважності причин пропуску строку звернення до суду.

Обставини справи №305/1164/16-ц

У липні 2016 року позивач звернувся до суду з позовом про стягнення боргу за розпискою, складеною 23 жовтня 2012 року. За цією розпискою відповідач отримав у борг 625 тис. чеських крон і зобов’язався повернути кошти не пізніше 1 лютого 2013 року.

Гроші у визначений строк повернуті не були. Позивач стверджував, що на прохання відповідача строк повернення коштів неодноразово продовжувався, а остаточний строк сплив лише у травні 2016 року. У зв’язку з цим він просив поновити строк звернення до суду, посилаючись, зокрема, на показання свідків.

Після неодноразового розгляду справи суди дійшли висновку, що:

відповідач не заперечує факт отримання коштів і не надав доказів їх повернення;

водночас позов подано з пропуском загального трирічного строку позовної давності, перебіг якого розпочався 2 лютого 2013 року і закінчився 2 лютого 2016 року;

показання свідків у частині продовження строку виконання зобов’язання не підтверджують наявності поважних причин пропуску строку звернення до суду.

У задоволенні позову було відмовлено.

Рішення ЄСПЛ і заява про перегляд

У 2024 році Європейський суд з прав людини у справі «Баран та інші проти України» встановив порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень і відсутністю ефективного засобу юридичного захисту. Позивачу у цій справі було присуджено компенсацію моральної шкоди.

Посилаючись на це рішення, заявник звернувся до Великої Палати Верховного Суду із заявою про перегляд судових рішень за виключними обставинами та фактично просив задовольнити позов про стягнення боргу.

Позиція Великої Палати Верховного Суду

Велика Палата наголосила, що перегляд судових рішень за виключними обставинами можливий лише тоді, коли встановлене ЄСПЛ порушення:

стосується саме цієї справи;

впливає на її результат;

або зумовлене такими істотними процесуальними порушеннями, які ставлять під сумнів справедливість судового розгляду по суті.

У цій справі ЄСПЛ встановив порушення лише щодо надмірної тривалості провадження, а не щодо правильності застосування матеріального чи процесуального права під час вирішення спору про борг. Зміст рішення ЄСПЛ не дає підстав вважати, що судові рішення у справі суперечать Конвенції або що їх наслідки можуть бути усунуті лише шляхом повторного розгляду справи.

За таких обставин Велика Палата дійшла висновку про відсутність правових підстав для застосування додаткових заходів індивідуального характеру у вигляді повторного розгляду справи.

Водночас ВП ВС підтвердила правову оцінку, надану судами під час розгляду спору по суті: показання свідків щодо продовження строку виконання зобов’язання за договором позики не є доказами поважності причин пропуску строку звернення до суду.

Результат

Велика Палата Верховного Суду відмовила у задоволенні заяви про перегляд судових рішень за виключними обставинами. Судові рішення у справі залишено в силі.

Постанова є остаточною, набрала законної сили з моменту ухвалення та не підлягає оскарженню.

