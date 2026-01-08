Показания свидетелей о продлении срока возврата займа не являются уважительной причиной пропуска срока исковой давности — Большая Палата ВС

Решение ЕСПЧ относительно разумных сроков рассмотрения не стало основанием для повторного рассмотрения долгового спора.

Большая Палата Верховного Суда отказала в пересмотре судебных решений по исключительным обстоятельствам по делу о взыскании долга по расписке, несмотря на решение ЕСПЧ о чрезмерной продолжительности производства.

БП ВС пришла к выводу, что установленное ЕСПЧ нарушение касалось исключительно разумных сроков рассмотрения дела и не является основанием для повторного рассмотрения спора по существу. В то же время Большая Палата подтвердила: показания свидетелей о продлении срока исполнения обязательства по договору займа не являются доказательствами уважительности причин пропуска срока обращения в суд.

Обстоятельства дела № 305/1164/16-ц

В июле 2016 года истец обратился в суд с иском о взыскании долга по расписке, составленной 23 октября 2012 года. По этой расписке ответчик получил в долг 625 тыс. чешских крон и обязался вернуть средства не позднее 1 февраля 2013 года.

Деньги в установленный срок возвращены не были. Истец утверждал, что по просьбе ответчика срок возврата средств неоднократно продлевался, а окончательный срок истек лишь в мае 2016 года. В связи с этим он просил восстановить срок обращения в суд, ссылаясь, в частности, на показания свидетелей.

После неоднократного рассмотрения дела суды пришли к выводу, что:

ответчик не оспаривает факт получения средств и не предоставил доказательств их возврата;

в то же время иск подан с пропуском общего трехлетнего срока исковой давности, течение которого началось 2 февраля 2013 года и закончилось 2 февраля 2016 года;

показания свидетелей в части продления срока исполнения обязательства не подтверждают наличие уважительных причин пропуска срока обращения в суд.

В удовлетворении иска было отказано.

Решение ЕСПЧ и заявление о пересмотре

В 2024 году Европейский суд по правам человека по делу «Баран и другие против Украины» установил нарушение пункта 1 статьи 6 и статьи 13 Конвенции в связи с чрезмерной продолжительностью гражданских производств и отсутствием эффективного средства юридической защиты. Истцу по этому делу была присуждена компенсация морального вреда.

Ссылаясь на это решение, заявитель обратился в Большую Палату Верховного Суда с заявлением о пересмотре судебных решений по исключительным обстоятельствам и фактически просил удовлетворить иск о взыскании долга.

Позиция Большой Палаты Верховного Суда

Большая Палата подчеркнула, что пересмотр судебных решений по исключительным обстоятельствам возможен лишь тогда, когда установленное ЕСПЧ нарушение:

касается именно этого дела;

влияет на его результат;

либо обусловлено такими существенными процессуальными нарушениями, которые ставят под сомнение справедливость судебного разбирательства по существу.

В этом деле ЕСПЧ установил нарушение лишь в части чрезмерной продолжительности производства, а не в отношении правильности применения материального или процессуального права при разрешении спора о долге. Содержание решения ЕСПЧ не дает оснований считать, что судебные решения по делу противоречат Конвенции либо что их последствия могут быть устранены только путем повторного рассмотрения дела.

При таких обстоятельствах Большая Палата пришла к выводу об отсутствии правовых оснований для применения дополнительных мер индивидуального характера в виде повторного рассмотрения дела.

В то же время ВП ВС подтвердила правовую оценку, данную судами при рассмотрении спора по существу: показания свидетелей относительно продления срока исполнения обязательства по договору займа не являются доказательствами уважительности причин пропуска срока обращения в суд.

Результат

Большая Палата Верховного Суда отказала в удовлетворении заявления о пересмотре судебных решений по исключительным обстоятельствам. Судебные решения по делу оставлены в силе.

Постановление является окончательным, вступило в законную силу с момента его принятия и не подлежит обжалованию.

