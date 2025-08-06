Практика судов
В Британии запретили рекламу Zara из-за «нездорово худых» моделей, фото

21:42, 6 августа 2025
Zara оказалась в центре скандала в Великобритании после запрета рекламы с «нездорово худыми» моделями.
Две рекламные кампании бренда Zara были запрещены в Великобритании из-за того, что в них изображены модели, которые выглядят «нездорово худыми». Соответствующее решение приняло Advertising Standards Authority (ASA) — национальный рекламный регулятор. Об этом сообщает BBC.

Что именно не устроило регулятора?

По словам ASA, одна из моделей имела «изможденный вид» из-за сочетания туго зачесанного пучка и теней, которые подчеркивали худобу лица. В другом случае поза модели и глубокое декольте сделали «выпирающие ключицы центральным элементом изображения».

Еще одна реклама, которая также была запрещена, демонстрировала короткое платье, а расположение теней, по оценке ASA, подчеркивало чрезмерную худобу ног. Также указывалось, что расположение рук и локтей модели создает впечатление непропорциональности.

Что ответила Zara?

Представители бренда заявили, что ни у одной из моделей нет проблем со здоровьем, и на момент съемки они имели медицинские справки, подтверждающие их физическое состояние. Zara также подчеркнула, что ни одно изображение не подвергалось значительной обработке, только минимальной корректировке цвета и освещения.

Несмотря на это, компания удалила все спорные изображения с официального сайта и мобильного приложения, даже те, что не были официально запрещены, и подчеркнула, что никаких официальных жалоб от пользователей не поступало.

Бренд добавил, что следует нормам отчета Fashioning a Healthy Future (2007), согласно которому модели должны иметь справку от врача, специализирующегося на расстройствах пищевого поведения.

Не только Zara: тренд на худобу под пристальным вниманием

Это не первый случай в этом году. В июле ASA запретил рекламу Marks & Spencer, в которой модель выглядела «нездорово худой», а большая заостренная обувь визуально еще больше удлиняла ноги. Немного ранее бренд Next также подвергся критике за съемку модели в узких джинсах — там был использован ракурс, который акцентировал внимание на худых ногах.

