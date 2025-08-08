В Крыму поразили редкую враждебную РЛС «Енисей», видео

Украинские военные уничтожили одну из современных российских радиолокационных станций.

ГУР сообщает о поражении во временно оккупированном Крыму одной из самых ценных российских радиолокационных станций "Енисей".

"Редкая и дорогостоящая РЛС Енисей входит в состав российского комплекса противовоздушной обороны С-500 Прометей. В то же время эта система может использоваться с враждебными комплексами С-400 Триумф", – говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что поражение Енисея – существенный удар о возможностях системы ПВО российских захватчиков в Крыму.

